Договоренности по Карабаху выполняются – Алиев

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - сказал Шойгу.

"Я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана", - сказал Шойгу.

"Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения", - заявил министр обороны РФ.

Алиев на встрече с Шойгу сказал, что договоренности по Нагорному Карабаху выполняются.

"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд положения заявления выполняются успешно и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - сказал президент Азербайджана.

"Я хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, президенту Владимиру Владимировичу Путину, за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа", - заявил Алиев.

Министр обороны РФ прибыл в Баку по поручению президента РФ Владимира Путина. Шойгу был принят президентом Азербайджана, провел переговоры с главой минобороны Закиром Гасановым.

Ранее в субботу Шойгу посетил Ереван, где провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.