Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне 4,3%.

Ранее в июле, Fitch прогнозировало спад экономики Азербайджана в 2020 году на уровне 4,2%, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В сообщении Fitch отмечается, что спад ВВП в 2020 году на 4,3% связан с сохранением ограничений в экономике из-за COVID-19, падением цен на нефть и сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

По прогнозам агентства, рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2,7% (июльский прогноз – 2,5%), в 2022 году – 2% (июльский прогноз – 2,8%).

По итогам 2020 года Fitch ожидает, что внешние активы Азербайджана составят $49,8 млрд по сравнению с $50,4 млрд на конец 2019 года.

По прогнозам агентства, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2020 года будет на уровне 1,4% ВВП. «Мы прогнозируем, что счет текущих операций вернется к положительному сальдо в 3,8% ВВП в 2021 году и 4,9% ВВП в 2022 году, которое будет дополнено примерно 2 п.п. ВВП в виде прямых иностранных инвестиций от проектов расширения углеводородов», - говорится в сообщении агентства.

Консолидированный бюджетный дефицит в 2020 году Fitch прогнозирует в размере 5,7% ВВП. «Мы прогнозируем, что консолидированный бюджетный дефицит снизится до 4,4% ВВП в 2021 году и до 1,1% ВВП в 2022 году, поскольку цены на нефть и экономический рост постепенно восстанавливаются», - подчеркивает агентство.

По оценкам Fitch, в 2021-2022 годах капитальные затраты на постконфликтное восстановление в Нагорном Карабахе и прилегающих районах увеличатся на 0,6 п.п. ВВП.

По прогнозам агентства, средняя цена на нефть марки Brent $40 за баррель в 2020 году, $45 - за баррель - в 2021 году и $50 - за баррель в 2022 году.

Правительство Азербайджана по итогам 2020 года спад ВВП прогнозирует на уровне 2,9%-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках.

По итогам января-октября 2020 года спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

А.Азизов