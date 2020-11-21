Российская делегация во главе с главой МИД прибыла в Азербайджан

Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыла в субботу в Баку.

Кроме Лаврова в состав делегации вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко. вице-премьер Алексей Оверчук, а также курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее в субботу в Баку прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где прошел ряд встреч с руководством республики.