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Дальнее зарубежье 21.11.2020 17:08

Антирекорд по числу новых случаев COVID-19 установлен в Латвии, в Литве и Эстонии число заражений снижается

В странах Балтии за сутки выявлено 2 тыс. 930 новых случаев коронавируса, 1 тыс. 983 из которых подтверждено в Литве, 642 - в Латвии и 305 - в Эстонии.

В Латвии за сутки подтверждено 642 новых случая COVID-19, что является новым суточным максимумом с начала пандемии, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Общее число зараженных достигло 12 тыс. 744 человек.

Еще семеро инфицированных скончались в Латвии: шесть человек в возрастной группе от 75 до 85 лет, один - от 90 до 95 лет. В целом с начала пандемии в республике умерли 163 человека с коронавирусом.

В Литве за сутки установлено 1 тыс. 983 новых случая коронавируса, 562 из которых зарегистрированы в Вильнюсском уезде, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения республики. Общее число зараженных достигло 44 тыс. 740.

Накануне в Литве был установлен новый суточныймаксимум по числу новых случаев коронавируса - 2 тыс. 272, после чего суточный прирост новых заболевших пошел на спад.

Еще 17 зараженных COVID-19 скончались в Литве. Общее число жертв коронавируса в республике выросло до 374.

В Эстонии за сутки зафиксировали 305 новых случаев COVID-19, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные департамента здоровья республики. Общее число зараженний выросло до 9 тыс. 381.

Накануне в республике было зарегистрировано 364 случая коронавируса. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 258,77 случая на 100 тыс. населения. Новых летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, с начала эпидемии от COVID-19 в Эстонии умерли 87 человек.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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