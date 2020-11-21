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Карабахский конфликт 21.11.2020 17:59

Азербайджан располагает фото и видео документами, об участии в боях иностранных наемников на стороне Армении - Алиев

Азербайджан обладает множеством фото- и видео- документов, свидетельствующие об участии в боях иностранных наемников на стороне Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть множество фото- и видео- документов свидетельствующие об участи в боях иностранных наемников на стороне Армении, среди которых есть граждане Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Часть этих граждан армянского происхождения, другая нет. Но это не меняет сути вопроса, так как участие иностранных наемников на стороне Армении, конечно же, недопустимо», - заявил Алиев в Субботу, принимая министра обороны России Сергея Шойгу.

«Не смотря на это, итоги военной операции всем известны. Азербайджанская армия одержала великолепную победу, и таким образом мы перешли в стадию политического урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам и часть Агдамского района бывшего под оккупацией. Таким образом, условия Заявления выполняются», - сказал глава государства.

Алиев также отметил, что Азербайджан приветствует размещение миротворческих сил России.

«Эта миссия активно сотрудничает, с нашими соответствующими структурами и как нам известно, и со структурами Армении. Считаю, что это важный фактор для стабилизации ситуации и с момента подписания Заявления не было серьезных нарушений режима прекращения огня, уверен и не будет», - сказал Алиев.

«Мы также приветствуем активные переговоры между Россией и Турцией о создании центра наблюдения за прекращением огня на территории Азербайджана. Считаем, что это очень важный элемент для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Мы благодарим руководство Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в создании предпосылок для прекращения боевых действий. И Россия, и Турция – для нас две дружественные страны, два наших соседа - будут участвовать в соблюдении режима прекращения огня и его контроле. Это свидетельствует об усилении формата взаимодействия между нашими двумя соседними странами, а также в рамках регионального сотрудничества. Я надеюсь, что наши планы по прекращению огня и нормализации отношений с Арменией - если они будут положительно восприняты Арменией - могут создать новые условия для сотрудничества, стабильности и безопасности в регионе. Это принесет пользу всем», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ШОЙГУ, ВСТРЕЧА


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