Путин заявил о готовности предоставить нуждающимся странам разработанные российскими учеными вакцины

Конкуренция среди производителей вакцин от коронавируса неизбежна, но в первую очередь нужно думать гуманитарной стороне вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех", - сказал Путин, выступая на саммите "группы двадцати" в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что "препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием".
"Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины", - заявил президент.
Путин пояснил, что говорит о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 "Спутник V" и вакцине "ЭпиВакКорона". Он напомнил, что скоро в России появится и третий препарат от этой инфекции.
"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защиты", - сказал он.
Путин заметил, что в данной ситуации "работы хватит на всех".
"Мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить, прежде всего, из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это", - добавил президент РФ.
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