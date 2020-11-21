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Карабахский конфликт 21.11.2020 20:01

Алиев отмечает роль президентов России и Турции в установлении мира в регионе

В регионе сложились новые, очень многообещающие условия и уверен, что положительных тенденций будет больше, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Трехстороннее заявление - важный шаг в установлении прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. Хочу особо отметить личную роль президента России Владимира Путина. Он принимал активное и эффективное участие в подготовке текста соглашения, и факт успешной реализации этого соглашения во многом зависит от того, что текст был подписан президентом России», - заявил Алиев в субботу, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. Думаю, что формат партнерства сегодня имеет новые черты, как с точки зрения миротворческой миссии в целом, так и с точки зрения долгосрочного сотрудничества в регионе. На мой взгляд, это в интересах стран региона, потому что страны нашего региона, безусловно, должны играть ключевую роль в укреплении безопасности. Пункты, согласованные в трехстороннем заявлении, показывают, что при наличии благих намерений и конструктивного подхода вопросы, которые ранее считались нерешенными, могут быть решены», - сказал Алиев.

«Мы также рады, что другие члены Минской группы, которые не принимали непосредственного участия в разработке Заявления, выразили свое положительное отношение к тексту, хотя и с опозданием. Конечно, мы справедливо ожидали от них более оперативного ответа. Однако, похоже, были определенные факторы, которые не позволяли им подготовить свои позиции. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», - отметил глава государства.

«Я знаю, что в Москве проходила встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Я считаю, что их позитивный подход к этому заявлению также сыграет важную роль в укреплении мер безопасности и установлении прочного мира», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]