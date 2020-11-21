Ракета SpaceX стартовала на орбиту с американо-европейским спутником для изучения океана

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich, сообщило NASA.
Запуск был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (21:17 Баку) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich через 53 минуты после старта ракеты будет выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.
Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.
Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 20 секунд после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.
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