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Наука и образование 21.11.2020 23:45

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с американо-европейским спутником для изучения океана

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в субботу стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich, сообщило NASA.

Запуск был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (21:17 Баку) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich через 53 минуты после старта ракеты будет выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 20 секунд после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, SPACEX, РАКЕТА, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]