Число заражений COVID-19 в мире превысило 58 млн, жертв - почти 1,38 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 58 млн 95 тыс. 885 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 578 тыс. 35, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 379 тыс. 839 против 1 млн 371 тыс. 589 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 37 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 88 тыс. 409 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 177 тыс. 552) и 255 тыс. 830 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 446), излечились более 4,52 млн.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 209 человек. Всего зафиксировано 9 млн 95 тыс. 807 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 501 до 133 тыс. 227, поправились 8,5 млн.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 52 тыс. 786 заболевших, что на 32 тыс. 622 человека больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс. 989 больных (рост - на 376), вылечились более 5,4 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 177,9. В США на 1 млн жителей скончались 789 человек, Индии - 96, Бразилии - 793.
Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин
Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана
Работа турецких военных специалистов в совместном с РФ центре по Карабаху рассчитана на год - минобороны Турции
Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+»
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Россия после выхода США из Договора по открытому небу будет добиваться гарантий выполнения оставшимися в договоре странами их обязательств - МИД РФ
ВВС Израиля уничтожили несколько объектов ХАМАС в секторе Газа
В Грузии суточный прирост новых случаев COVID-19 превысил 4 тысячи, скончались 49 человек
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты