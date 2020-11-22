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Дальнее зарубежье 22.11.2020 12:34

ВВС Израиля уничтожили несколько объектов ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по военным целям палестинской группировки ХАМАС, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.

Уничтожены два объекта, на которых производились ракеты, а также несколько бункеров.

Удары нанесены в ответ на обстрел города Ашкелона на юге Израиля, предпринятый с территории сектора Газа в субботу вечером. Ракета попала в складское помещение одной из местных фабрик.

Медики сообщили, что в результате обстрела никто не пострадал.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ВВС, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]