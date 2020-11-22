ВВС Израиля уничтожили несколько объектов ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по военным целям палестинской группировки ХАМАС, сообщает интернет-портал израильской газеты Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.

Уничтожены два объекта, на которых производились ракеты, а также несколько бункеров.

Удары нанесены в ответ на обстрел города Ашкелона на юге Израиля, предпринятый с территории сектора Газа в субботу вечером. Ракета попала в складское помещение одной из местных фабрик.

Медики сообщили, что в результате обстрела никто не пострадал.