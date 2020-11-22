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Регион 22.11.2020 11:24

В Грузии суточный прирост новых случаев COVID-19 превысил 4 тысячи, скончались 49 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 тыс. 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 104 тыс. 732, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 824 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 976. За минувшие сутки скончались 49 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 159 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 189 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 449 человек. Выздоровели 85 тыс. 639 больных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]