Более 120 дипломатов посещают освобожденный от армянской оккупации Физулинский район Азербайджана

Для аккредитованных в Азербайджане послов иностранных государств организована поездка в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«По поручению президента Азербайджана, для аккредитованных в нашей стране послов иностранных государств, руководителей международных организаций, дипломатов и военных атташе организована поездка в освобожденный от оккупации Физулинский район. В поездке принимают участие более 120 дипломатов», - написал Гаджиев в своем твиттер аккаунте.

Б.Рустамбеков