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Карабахский конфликт 22.11.2020 11:59

Более 120 дипломатов посещают освобожденный от армянской оккупации Физулинский район Азербайджана

Для аккредитованных в Азербайджане послов иностранных государств организована поездка в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«По поручению президента Азербайджана, для аккредитованных в нашей стране послов иностранных государств, руководителей международных организаций, дипломатов и военных атташе организована поездка в освобожденный от оккупации Физулинский район. В поездке принимают участие более 120 дипломатов», - написал Гаджиев в своем твиттер аккаунте.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДИПЛОМАТЫ, ФИЗУЛИ, ПОСЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]