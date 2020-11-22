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Карабахский конфликт 22.11.2020 13:58

Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана

Анкаре и Москве удалось в Карабахе сделать то, на что оказались неспособны ЕС и НАТО, заявил в эфире турецкого телеканала NTV пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Ни НАТО, ни ЕС фактически не выступили с конкретным и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию тридцатилетнего конфликта", - приводит в воскресенье его слова Анатолийское агентство новостей.

Калын отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по функционированию Мониторингового центра по Карабаху.

"Завершился первый этап диалога. Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. В диалоге участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб Турции. В ближайшие дни будет установлено место и принципы работы центра. Будет четко определено, кто за что ответственен. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху", - констатировал Калын.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны России Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ, УСПЕХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]