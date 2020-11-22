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СНГ 22.11.2020 16:29

Путин считает, что легитимность выборов в США должны определять сами американцы

Легитимность выборов в США должны определять сами американцы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Легитимность - не легитимность власти должны, прежде всего, оценивать сами американцы", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, были ли выборы президента США легитимными.

По словам главы российского государства, "это - чрезвычайно важная вещь, потому что от этого зависит доверие народа той или иной страны к политическому руководству".

"Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы", - сказал Путин.

В качестве примера несовершенства избирательной системы в США он назвал систему подсчета голосов выборщиков в отдельных штатах.

"Кандидат, который выигрывает в том или ином штате - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей. Таким образом - и в истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается бОльшим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный", - сказал Путин.

"Ну, здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась", - добавил глава государства.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы в работе наблюдателей на американских выборах.

"Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на 7 метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже, так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают даже возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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