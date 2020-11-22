Путин считает, что легитимность выборов в США должны определять сами американцы

Легитимность выборов в США должны определять сами американцы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Легитимность - не легитимность власти должны, прежде всего, оценивать сами американцы", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, были ли выборы президента США легитимными.
По словам главы российского государства, "это - чрезвычайно важная вещь, потому что от этого зависит доверие народа той или иной страны к политическому руководству".
"Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы", - сказал Путин.
В качестве примера несовершенства избирательной системы в США он назвал систему подсчета голосов выборщиков в отдельных штатах.
"Кандидат, который выигрывает в том или ином штате - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их 20. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей. Таким образом - и в истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается бОльшим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный", - сказал Путин.
"Ну, здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась", - добавил глава государства.
Кроме того, он обратил внимание на проблемы в работе наблюдателей на американских выборах.
"Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на 7 метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже, так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают даже возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело", - сказал Путин.
Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев
Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин
Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана
Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+»
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19
В Белоруссии за сутки выявлено 1564 случая COVID-19, умерли семь человек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты