В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 93 тыс. 94, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 735 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 24 человека с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 131.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 63 тыс. 841 человек (+1 598 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 122 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 175 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 607,455 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков