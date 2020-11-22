В странах Балтии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев COVID-19, умерли 13 человек

В странах Балтии за минувшие сутки зафиксировано 3 032 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 2 307 выявлено в Литве, что является максимумом за все время пандемии, 376 случаев - в Латвии, 349 - в Эстонии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 930 случаев коронавируса, в пятницу - 3 016, в четверг фиксировалось 2 460, в среду - 2 651.

В Литве за прошедшие сутки зафиксировано 2 307 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье новостной портал Delfi.ru со ссылкой на данные Национального центра общественного здравоохранения. Это самый большой суточный прирост за все время пандемии коронавируса.

За минувшие сутки скончались от COVID-19 12 человек. За весь период в стране умерли 386 человек, заболевание было выявлено у более 47 тыс.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 376 новых случаев COVID-19, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 13 тыс. 120 человек, 153 инфицированных скончались, выздоровели - 1 635.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 4 944 теста на COVID-19, из которых 349 оказались положительными, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

За минувшие сутки скончался один человек с коронавирусом. Всего в Эстонии с начала пандемии умерли 88 человек с COVID-19, заболевание было подтверждено у 9 724 человек, выздоровели - 5 699.