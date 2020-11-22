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Дальнее зарубежье 22.11.2020 17:56

Трамп подверг критике некоторые СМИ за фейковую информацию о его участии в саммите G20

Президент США Дональд Трамп сообщил через твиттер о "прибытии" на виртуальный саммит G20.

"Только что прибыл на виртуальный G20. Был тут и вчера, но некоторые СМИ, передающие фейковые новости, не смогли сообщить об этом как следует - как всегда. С моим выступлением можно ознакомиться (они сообщили, что я не выступал)", - написал Трамп.

Накануне, в частности американский телеканал CNN в сообщении о начале виртуального саммита G20 показал фотографию Трампа на поле гольф-клуба, сообщив при этом: "Не кажется, что президент Трамп примет участие в мероприятии на виртуальном саммите G20, посвященном готовности к пандемии".

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Тэги: США, ТРАМП, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]