Эрдоган призывает Брюссель выполнить обещания и принять Турцию в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ЕС выполнять обещания.
"Выполните обещания, данные Анкаре, начиная с полноправного членства в ЕС и до темы мигрантов. Это позволит сообща и максимально эффективно продвигать сотрудничество", - сказал Эрдоган в воскресенье, выступая перед членами Партии справедливости и развития.
По его словам, Турция видит себя неотъемлемой частью Европы.
В Европейском союзе, в свою очередь, заявляют, что понимают трудности Турции, но не считают их оправданием для ее агрессивного поведения в регионе.
"Да, у Турции проблемное соседство. И да, она принимает миллионы беженцев, за что мы поддерживаем ее значительным финансированием. Но ничто из этого не может служить оправданием ее попыток устрашения своих соседей", - заявила ранее в этом году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что, хотя Турция расположена географически близко к Евросоюзу и всегда будет близким его соседом, недопонимание между Анкарой и Брюсселем растет.
В докладе Европейской комиссии, распространенном в октябре, отмечалось, что "Турция остается ключевым партнером Европейского союза, но она продолжала отдаляться от ЕС, серьезно отступая в областях демократии, верховенства права, базовых прав и независимости судебной власти".
"Как заявлял Совет ЕС в 2018 и 2019 годах, переговоры о приеме Турции фактически зашли в тупик", - подчеркивалось в документе.
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