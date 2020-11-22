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Регион 22.11.2020 18:10

Эрдоган призывает Брюссель выполнить обещания и принять Турцию в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ЕС выполнять обещания.

"Выполните обещания, данные Анкаре, начиная с полноправного членства в ЕС и до темы мигрантов. Это позволит сообща и максимально эффективно продвигать сотрудничество", - сказал Эрдоган в воскресенье, выступая перед членами Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция видит себя неотъемлемой частью Европы.

В Европейском союзе, в свою очередь, заявляют, что понимают трудности Турции, но не считают их оправданием для ее агрессивного поведения в регионе.

"Да, у Турции проблемное соседство. И да, она принимает миллионы беженцев, за что мы поддерживаем ее значительным финансированием. Но ничто из этого не может служить оправданием ее попыток устрашения своих соседей", - заявила ранее в этом году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что, хотя Турция расположена географически близко к Евросоюзу и всегда будет близким его соседом, недопонимание между Анкарой и Брюсселем растет.

В докладе Европейской комиссии, распространенном в октябре, отмечалось, что "Турция остается ключевым партнером Европейского союза, но она продолжала отдаляться от ЕС, серьезно отступая в областях демократии, верховенства права, базовых прав и независимости судебной власти".

"Как заявлял Совет ЕС в 2018 и 2019 годах, переговоры о приеме Турции фактически зашли в тупик", - подчеркивалось в документе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]