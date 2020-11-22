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Здравоохранение 22.11.2020 19:45

Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели

Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

"Цена "Спутника V" будет объявлена на следующей неделе", - сказал представитель РФПИ журналистам в воскресенье.

В твиттер-аккаунте российской вакцины в воскресенье было опубликовано следующее заявление: "Объявленная цена за дозу в $19,50 у Pfizer и $25-37 у Moderna означает на самом деле $39 и $50-74 на человека, поскольку требуется введение двух доз. Цена на "Спутник V" будет намного ниже".

В октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цена на "Спутник V" не будет превышать 1000 рублей (в настоящее время - около $13) и может снизиться, когда появятся данные для сравнения с другими странами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РФПИ, ВАКЦИНА, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]