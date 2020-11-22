Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций.
"Цена "Спутника V" будет объявлена на следующей неделе", - сказал представитель РФПИ журналистам в воскресенье.
В твиттер-аккаунте российской вакцины в воскресенье было опубликовано следующее заявление: "Объявленная цена за дозу в $19,50 у Pfizer и $25-37 у Moderna означает на самом деле $39 и $50-74 на человека, поскольку требуется введение двух доз. Цена на "Спутник V" будет намного ниже".
В октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цена на "Спутник V" не будет превышать 1000 рублей (в настоящее время - около $13) и может снизиться, когда появятся данные для сравнения с другими странами.
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