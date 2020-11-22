Совет национальной безопасности подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Вашингтон подтвердил в воскресенье, что США более не являются участником Договора по открытому небу.
"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Теперь мы более не является участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Совета национальной безопасности США.
По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О`Брайена, "президент США никогда и не задумывался над тем, чтобы выводить Америку первой из изживших себя соглашений и договоров, которые шли на пользу противникам за счет нашей национальной безопасности".
Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна покидает соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.
Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.
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