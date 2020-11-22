Намерение США вывести войска из Ирака опасно - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил недоумение планами США вывести своих военных из Ирака, тогда как по-прежнему существует угроза "Исламского государства".

"Было бы удивительным и опасным, если бы Соединенные Штаты вывели свои силы из коалиции в Ираке", - заявил министр в воскресенье в интервью телеканалу LCI.

Ранее сообщалось, что Пентагон по распоряжению президента Дональда Трампа готовится вывести несколько тысяч военных из Афганистана и Ирака до 20 января 2021 года - дня инаугурации нового президента США, и в Ираке при этом должны остаться 2,5 тыс. военнослужащих.