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Дальнее зарубежье 22.11.2020 21:40

Намерение США вывести войска из Ирака опасно - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил недоумение планами США вывести своих военных из Ирака, тогда как по-прежнему существует угроза "Исламского государства".

"Было бы удивительным и опасным, если бы Соединенные Штаты вывели свои силы из коалиции в Ираке", - заявил министр в воскресенье в интервью телеканалу LCI.

Ранее сообщалось, что Пентагон по распоряжению президента Дональда Трампа готовится вывести несколько тысяч военных из Афганистана и Ирака до 20 января 2021 года - дня инаугурации нового президента США, и в Ираке при этом должны остаться 2,5 тыс. военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, США, ИРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]