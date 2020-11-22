На акциях протеста в Минске в воскресенье задержали более 200 человек - ГУВД

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержаны более 200 граждан, говорится в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома в воскресенье.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - пояснили в ГУВД.

Там отметили, что "участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны".

В милиции также сообщили, что "протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей".

"Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ГУВД.

Там также уточнили, что участию граждан в несанкционированных мероприятиях предшествовали "призывы собраться в различных информационных ресурсах сети интернет и мессенджеров".

В ГУВД отметили, что с 12:00 до 13:00 в различных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города.

"Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе "Каменная горка", ул. Калиновского, ул. Голубева и других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

22 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в Минск была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.