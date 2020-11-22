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Дальнее зарубежье 22.11.2020 21:18

ФРГ сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

ФРГ сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Сегодня вступает в силу объявленный выход Америки из так называемого "Договора по открытому небу". Мы очень сожалеем, что США решились на этот шаг и что они его реализуют. Наша собственная позиция по договору остается неизменной: мы считаем его важной частью процесса формирования доверия и, таким образом, безопасности в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас в воскресенье, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, ФРГ по-прежнему будет придерживаться договора.

"Приобретение нашего нового самолета для ведения наблюдения типа Airbus A319 - знак приверженности этому", - указал он.

Соединенные Штаты с 22 ноября перестали участвовать в Договоре по открытому небу.

Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна может покинуть соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ДОГОВОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]