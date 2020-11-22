ФРГ сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Сегодня вступает в силу объявленный выход Америки из так называемого "Договора по открытому небу". Мы очень сожалеем, что США решились на этот шаг и что они его реализуют. Наша собственная позиция по договору остается неизменной: мы считаем его важной частью процесса формирования доверия и, таким образом, безопасности в северном полушарии от Владивостока до Ванкувера", - заявил Маас в воскресенье, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.
По его словам, ФРГ по-прежнему будет придерживаться договора.
"Приобретение нашего нового самолета для ведения наблюдения типа Airbus A319 - знак приверженности этому", - указал он.
Соединенные Штаты с 22 ноября перестали участвовать в Договоре по открытому небу.
Полгода назад, 21 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна может покинуть соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.
Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев
Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин
Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана
Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+»
Fitch подтвердило рейтинги Грузинской желдороги "BB-" с негативным прогнозом
Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19
В Белоруссии за сутки выявлено 1564 случая COVID-19, умерли семь человек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты