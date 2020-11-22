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СНГ 22.11.2020 23:17

На акциях протеста в Белоруссии задержали более 310 человек - правозащитники

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" на несанкционированных акциях протеста в республике задержано более 300 человек.

В списках "Весны" сейчас 304 человека, он продолжает дополняться. Нескольких задержанных уже отпустили.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Гродно, Бресте, Новолоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

22 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в Минск была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.

Как отметила ранее агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, в Белорусии "число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается".

По данным правозащитников на вечер 15 ноября, в ходе предыдущих воскресных акций в республике было задержано более 900 человек, в том числе 18 журналистов. По данным МВД, 15 ноября в места содержания задержанных были водворены более 700 человек. 22 ноября сообщений о задержаниях журналистов не поступало.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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