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ТЭК 23.11.2020 09:12

Йеменские повстанцы сообщили об атаке на нефтяную станцию Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили в понедельник о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море.

Заявление было размещено в твиттере военного представителя хуситов, который предупредил, что "операции будут продолжены". В связи с этим он предложил работающим в районе Саудовской Аравии компаниям проявлять осторожность.

Хуситы захватили столицу страны Сану и большую часть севера страны в 2014 году.

В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, САУДАРАВИЯ, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]