Йеменские повстанцы сообщили об атаке на нефтяную станцию Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили в понедельник о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море.
Заявление было размещено в твиттере военного представителя хуситов, который предупредил, что "операции будут продолжены". В связи с этим он предложил работающим в районе Саудовской Аравии компаниям проявлять осторожность.
Хуситы захватили столицу страны Сану и большую часть севера страны в 2014 году.
В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.
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