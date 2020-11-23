Байден планирует назначить Томас-Гринфилд постпредом США при ООН

Вероятным кандидатом на пост постоянного представителя США при ООН при администрации Джо Байдена является Линда Томас-Гринфилд, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа демократов, близких к Байдену, которого СМИ и он сам называют избранным президентом по итогам выборов 3 ноября.

Томас-Гринфилд занимала пост помощника госсекретаря США по Африке при Обаме с 2013 по 2017 год. Она руководила политикой США в отношении стран Африки к югу от Сахары.

После ухода из Госдепартамента Томас-Гринфилд заняла руководящую должность в компании по глобальной стратегии бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт Madeleine Albright`s global strategy company.