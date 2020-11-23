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Регион 23.11.2020 09:35

Байден не настолько наивен, чтобы вернуться к ядерной сделке с Ираном - постпред Саудовской Аравии при ООН

Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль- Муаллими считает, что администрация США при Джо Байдене, объявившем о своей победе на президентских выборах, вряд ли, вернется к предыдущему соглашению по ядерной программе Ирана.

"Я думаю, что иранская ядерная сделка доказала всему миру свою несостоятельность. И я не думаю, что кто-то будет настолько наивен, чтобы вернуться к той же сделке", - заявил аль-Муаллими в интервью Fox News.

Между тем, он отметил, что если будет новая сделка, к обсуждению которой привлекут Саудовскую Аравию и которая исправит недостатки предыдущего соглашения, то королевство выступит за нее.

В последнее время появились предположения, что Байден может поставить вопрос о перезагрузке ядерной сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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