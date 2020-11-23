Байден назначит своего давнего советника Блинкена госсекретарем США

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, определился с кандидатурами на пост госсекретаря и советника по нацбезопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Байден намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкена госсекретарем США.
Между тем, советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон - Джейк Салливан.
Объявление ожидается во вторник, отметили собеседники агентства.
Отмечается, что и 43-летний Салливан, и 58-летний Блинкен служили в качестве советников Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США.
Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы Госдепа. После службы в качестве советника вице-президента по национальной безопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.
Ранее сообщалось, что первые назначения в свою администрацию кандидат в президенты США Джо Байден может сделать уже в ближайший вторник.
"О первых назначениях избранного президента США вы узнаете во вторник", - сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC глава штаба кандидата Рон Клайн.
При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев
Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин
Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана
Венгерская Optimum Solar намерена создать в Башкирии производство солнечных панелей за 2,4 млрд руб.
Азербайджан в январе-сентябре получил свыше 146 млн манатов доходов от перевозки транзитных грузов по TRACECA
ЛУКОЙЛ вновь задумался о продаже генерации, возможен ее вывод за периметр компании - газета
Число заражений COVID-19 в мире превысило 58,6 млн, жертв - 1,38 млн - университет Хопкинса
Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты