Глава МИД Макей считает, что альтернативы тесному сотрудничеству между Белоруссией и ЕС нет

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между страной и Европейским союзом нет.

"Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет. Рано или поздно это в любом случае придется понять, воспринять", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД республики в воскресенье.

Министр подчеркнул, что "наш недавний опыт сотрудничества с Европейским союзом говорит о том, что буквально 4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех - и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества (о чем так заботятся наши партнеры) - чем предыдущие 15 лет, когда мы находились под санкциями".

Макей отметил, что все санкционные меры Белоруссии являются "лишь ответом на те вызывающие, деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси".

"Мы никогда не были инициаторами подобного рода вещей", - резюмировал глава МИД.

Как сообщалось, республика планирует приостановить работу координационной группы "Белоруссия-ЕС", расширить санкционные списки (включить представителей руководства ЕС), а также приостановить диалог с ЕС по правам человека. Кроме того, по словам Макея, страна "не видит особого смысла работать полноценно в рамках инициативы"Восточное партнерство".