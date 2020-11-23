Глава МИД Макей считает, что альтернативы тесному сотрудничеству между Белоруссией и ЕС нет

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между страной и Европейским союзом нет.
"Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет. Рано или поздно это в любом случае придется понять, воспринять", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД республики в воскресенье.
Министр подчеркнул, что "наш недавний опыт сотрудничества с Европейским союзом говорит о том, что буквально 4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех - и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества (о чем так заботятся наши партнеры) - чем предыдущие 15 лет, когда мы находились под санкциями".
Макей отметил, что все санкционные меры Белоруссии являются "лишь ответом на те вызывающие, деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси".
"Мы никогда не были инициаторами подобного рода вещей", - резюмировал глава МИД.
Как сообщалось, республика планирует приостановить работу координационной группы "Белоруссия-ЕС", расширить санкционные списки (включить представителей руководства ЕС), а также приостановить диалог с ЕС по правам человека. Кроме того, по словам Макея, страна "не видит особого смысла работать полноценно в рамках инициативы"Восточное партнерство".
Более 1,4 тыс. армян прибыли на автобусах в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев
Москва играла роль посредника при подготовке заявления РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху - Путин
Турция и РФ в отличие от Запада смогли достичь успеха в Карабахе - пресс-секретарь Эрдогана
Венгерская Optimum Solar намерена создать в Башкирии производство солнечных панелей за 2,4 млрд руб.
Азербайджан в январе-сентябре получил свыше 146 млн манатов доходов от перевозки транзитных грузов по TRACECA
ЛУКОЙЛ вновь задумался о продаже генерации, возможен ее вывод за периметр компании - газета
Число заражений COVID-19 в мире превысило 58,6 млн, жертв - 1,38 млн - университет Хопкинса
Цену на российскую вакцину "Спутник V" объявят в течение недели
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,196 тыс. случаев заражений COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club примет участие в экономическом развитии освобожденных земель
Azer Turk Bank открыл новый филиал
Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты