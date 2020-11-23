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ТЭК 23.11.2020 10:02

Глава МИД Белоруссии заявил, что политическое взаимодействие с РФ было бы более мощным, если бы не споры по нефти и газу

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что политическое взаимодействие страны и РФ было бы более мощным, если бы не споры по нефти и газу.

"Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД Белоруссии в воскресенье.

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Россией - приоритет для Белоруссии.

"От этого никто не отказывается - наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись", - отметил он.

При этом, по словам Макея, принцип многовекторности остается. "Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг", -резюмировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]