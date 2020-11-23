Глава МИД Белоруссии заявил, что политическое взаимодействие с РФ было бы более мощным, если бы не споры по нефти и газу

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что политическое взаимодействие страны и РФ было бы более мощным, если бы не споры по нефти и газу.

"Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", стенограмма которого опубликована на сайте МИД Белоруссии в воскресенье.

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Россией - приоритет для Белоруссии.

"От этого никто не отказывается - наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись", - отметил он.

При этом, по словам Макея, принцип многовекторности остается. "Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг", -резюмировал он.