Число заражений COVID-19 в мире превысило 58,6 млн, жертв - 1,38 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 понедельника 58 млн 615 тыс. 834 случая, увеличившись за минувшие сутки на 519 тыс. 949, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
На утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 387 тыс. 179 против 1 млн 379 тыс. 839 по состоянию на утро воскресенья, выздоровели более 37,4 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 229 тыс. 265 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 140 тыс. 856) и 256 тыс. 746 летальных исходов (рост за сутки - 916), излечились более 4,52 млн.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 59 человек. Всего зафиксировано 9 млн 140 тыс. 312 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 511 и достигло 133 тыс. 738, поправились более 8,5 млн.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 6 млн 71 тыс. 401 заболевший, что на 18 тыс. 615 человек больше, чем сутками ранее, умерли 169 тыс. 183 больных (рост - на 194), вылечились более 5,4 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 178,8. В США на 1 млн жителей скончались 792 человека, Индии - 97, Бразилии - 794.
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