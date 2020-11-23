Нефть дорожает на ожиданиях скорого старта вакцинации в США, Brent на уровне $45,17 за баррель

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса.
Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.
Американская компания Pfizer Inc. и немецкая BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 в понедельник составляет $45,17 за баррель, что на $0,21 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,7%) - до $44,96 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $42,53 за баррель, что на $0,11 (0,26%) выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,52 (1,2%) - до $42,42 за баррель.
Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге.
"Мы может наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Вакцины на смогут остановить текущие волны пандемии".
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