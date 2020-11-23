Азербайджан в январе-сентябре получил свыше 146 млн манатов доходов от перевозки транзитных грузов по TRACECA

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в январе-сентябре 2020 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 18,2% - до 388 млн 634,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 146 млн 443,6 тыс. манатов (спад на 5,8%).
Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-сентябрь 2020 года составили 43 млн 590,1 тыс. манатов (спад на 60%). Такой сильный спад связан с применением карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19, что привело к закрытию в марте государственных границ Азербайджана и прекращению международных автомобильных, автобусных и железнодорожных пассажирперевозок и к ограниченным перевозкам морским транспортом.
Как сообщалось, в отчетный период по TRACECA через Азербайджан перевезено 29 млн 865,6 тыс. тонн грузов (спад на 23%), в том числе 6 млн 95,3 тыс. тонн транзитных (рост на 1,9%). Также в отчетный период по азербайджанскому участку TRACECA было перевезено 107 млн 444,7 тыс. пассажиров (спад на 59,9%).
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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