Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вылечился от COVID-19.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус", - написал Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник.

Он заявил, что надо "понимать новые риски и максимально себя беречь". "Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - добавил глава украинского государства.