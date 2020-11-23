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СНГ 23.11.2020 14:45

Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вылечился от COVID-19.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус", - написал Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник.

Он заявил, что надо "понимать новые риски и максимально себя беречь". "Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - добавил глава украинского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]