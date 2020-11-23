Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вылечился от COVID-19.
"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус", - написал Зеленский в своем Telegram-канале в понедельник.
Он заявил, что надо "понимать новые риски и максимально себя беречь". "Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - добавил глава украинского государства.
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