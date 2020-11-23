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23.11.2020 15:42

Регионы ФРГ предложат Меркель продлить "локдаун" до 20 декабря

Власти регионов Германии на совещании 25 ноября предложат канцлеру Ангеле Меркель продлить строгие общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, до 20 декабря, сообщает в понедельник Spiegel.

В распоряжении издания имеется заключения федеральной земли Берлин, в котором сказано о необходимости продлить ограничения. По информации издания Tagesspiegel, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в минувшие выходные провел телефонные переговоры с премьер-министрами большинства из 16 федеральных земель с тем, чтобы подготовить совместный документ к предстоящему совещанию.

В случае, если до 20 декабря не удастся снизить рост числа заболеваемости коронавирусом до менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю, то ограничения предлагается автоматически продлить еще на две недели.

В настоящее время в Германии действуют строгие общественные ограничения, закрыты бары и рестораны, музеи, театры, бассейны и спортивные клубы. В гостях рекомендуется собираться представителям только двух домохозяйств. На рождество, как ожидается, последнее правило отменят и разрешат собираться до 10 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]