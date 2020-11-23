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Дальнее зарубежье 23.11.2020 15:22

Эксперты ООН сочли лишенным оснований задержание бывшего главы Nissan в Японии

Рабочая группа ООН пришла к выводу, что задержание бывшего председателя совета директоров концерна Nissan Карлоса Гона было необоснованным, и призвала правительство Японии компенсировать ему ущерб, сообщается в документе на сайте управления верховного комиссара ООН.

"Лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 по 5 марта 2019 и с 4 по 25 апреля 2019 противоречащее статьям девять, 10 и 11(1) Всеобщей декларации прав человека и статьям девять, 10 (1) и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, было произвольным", - заключили эксперты из рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

По их мнению, властям Японии нужно немедленно исправить ситуацию.

"Рабочая группа считает, учитывая все обстоятельства дела, что надлежащим решением будет предоставить Гону закрепленное право на компенсацию и другие компенсации в соответствии с международным законом", - говорится в документе.

Японская прокуратура обвиняет Гона в занижении суммы вознаграждения, выплаченного ему, на 9,2 млрд иен ($87 млн) в отчетности компании за восемь лет, вплоть до конца 2018 года. Представитель Nissan признал вину от лица компании.

Гон - один из основных архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi. Он активно выступал за расширение партнерства, в том числе с "АвтоВАЗом", германским концерном Daimler и китайским Dongfeng. В ноябре 2018 года его уволили из Nissan. В апреле 2019 года он был исключен из совета и директоров компании.

В марте 2019 года Гона освободили под залог в $8,9 млн, а в декабре он сбежал из Японии в Ливан, провернув сложную операцию. Он вылетел из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле его перенаправили на другой самолет, который доставил его в Ливан.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ООН, NISSAN


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]