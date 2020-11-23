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Дальнее зарубежье 23.11.2020 16:05

ХАМАС потребовал объяснений от Саудовской Аравии после сообщений о секретном визите Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, потребовало объяснений от Саудовской Аравии после сообщений о секретном визите премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Неом и переговорах с кронпринцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео, сообщает The Times of Israel.

"Высокопоставленный член движения ХАМАС Сами Абу Зухри потребовал объяснений от Саудовской Аравии и назвал предполагаемый визит оскорблением (палестинского - ИФ) народа и приглашением (Израиля - ИФ) к нарушению прав палестинцев", - пишет издание.

Ранее израильские и американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Нетаньяху накануне вечером вылетел на частном самолете в саудовский город Неом, где провел секретные переговоры с кронпринцем и с госсекретарем США. Эту информацию не подтверждают официальные источники, однако, согласно данным систем, отслеживающих перелеты, накануне действительно был зафиксирован перелет из Тель-Авива в Неом и обратно. Предполагается, что на борту этого самолета находился Нетаньяху.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, САУДАРАВИЯ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]