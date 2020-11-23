В Литву по гуманитарным причинам разрешен въезд более чем 600 белорусов

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 белорусским гражданам, сообщило в понедельник агентство BNS со ссылкой на литовское министерство внутренних дел.
По его данным, из этих лиц 246 уже в Литве, 53 попросили убежище.
Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения министерства иностранных дел о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Белоруссии, активным представителям оппозиции. Это исключение применяется с 11 сентября.
"Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву, и растет количество просящих убежище. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности", - отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Граждане Белоруссии, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Белоруссии по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.
Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.
Кроме того, граждане Белоруссии, если они подвергаются преследованиям, или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.
После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.
В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Спустя два дня после выборов экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.
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