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ТЭК 23.11.2020 15:39

Нефть подорожала до 3-месячного максимума на оптимизме по поводу вакцины

Нефтяные цены в понедельник повышаются на новостях о нескольких вакцинах от коронавируса COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 в понедельник составляет $45,44 за баррель, что на $0,48 (1,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $42,79 за баррель, что на $0,37 (0,87%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта прибавляли в цене более 2%, находясь на максимальном уровне с начала сентября, отмечает Trading Economics. Этому способствовала новость о том, что иммунизация вакциной от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей.

Американская Pfizer Inc. и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. Тем временем, Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге.

"Мы можем наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отметила основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Вакцины не смогут остановить текущие волны пандемии".

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы сообщили в понедельник о пуске ракеты по нефтяной распределительной станции саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]