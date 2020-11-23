Более 120 населенных пунктов в Карабахе возвращаются Азербайджану, сообщили в Ереване

Правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые возвращаются под контроль Азербайджана в соответствии с заявлением глав Армении, России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе.

В списке 121 населенный пункт.

Отмечается, что 52 населенных пункта переходят под контроль Азербайджана в Лачинском районе, восемь - в Мартакертском, 16 - Кельбаджарском, 29 - в Гадрутском, два - Шушинском, восемь - в Аскеранском, шесть в Мартунинском районах.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

По данным азербайджанской стороны, ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от армянской оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша.