Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.0223 GBR   2.2637 TRY   0.2223

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 23.11.2020 15:47

Более 120 населенных пунктов в Карабахе возвращаются Азербайджану, сообщили в Ереване

Правительство Армении опубликовало список населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые возвращаются под контроль Азербайджана в соответствии с заявлением глав Армении, России и Азербайджана о прекращении войны в Карабахе.

В списке 121 населенный пункт.

Отмечается, что 52 населенных пункта переходят под контроль Азербайджана в Лачинском районе, восемь - в Мартакертском, 16 - Кельбаджарском, 29 - в Гадрутском, два - Шушинском, восемь - в Аскеранском, шесть в Мартунинском районах.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

По данным азербайджанской стороны, ВС Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе освободили от армянской оккупации до 300 населенных пунктов, включая пять городов - Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, СПИСОК


Похожие новости


Пограничники РФ развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана - глава ФСБ Российская межведомственная делегация посетит Баку и Ереван в ближайшие дни США приветствуют прекращение военных действий между Арменией и Азербайджаном, выделят помощь пострадавшим - Помпео США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе ПРЕЗИДЕНТЫ АЗЕРАЙДЖАНА И РОССИИ ОБСУЖДАЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ АРМЕНИИ НА ВЫХОД ИЗ КЕЛЬБАДЖАРСКОГО РАЙОНА - ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА Агдамский район должен быть возвращен Азербайджану до 20 ноября, Лачинский район до 1 декабря - помощник президента

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]