ЗАО "Бакинский метрополитен" направит свыше 1 млн манатов на установку системы кондиционирования воздуха, окон и дверей в различных постройках электрического депо "Ходжасан" фиолетовой линии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Бакметрополитен подписал соответствующие контракты с ООО "GSS.AZ" и ООО Almetcon" суммарной стоимостью 1 млн 38,716 тыс. манатов.

Контракт ООО "GSS.AZ" предусматривает установку системы кондиционирования воздуха в Мотовозном цеху, на подстанции B-DA-00, в вестибюле и технических помещениях электродепо "Ходжасан". Стоимость контракта - 428 тыс. 538,59 манатов.

Договор с ООО Almetcon" предусматривает закупку и монтаж окон и дверей из алюминиевого профиля и стеклопакета, фасадных витражей, перегородок, нержавеющих металлических дверей типа "М" и облицовку фасада композитным декоративным материалом строений в электрическом депо "Ходжасен". Стоимость договора составляет 610 тыс. 177,53 манатов.

Н.Аббасова