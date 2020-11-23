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Инфраструктура и тендеры 23.11.2020 16:16

Бакметрополитен направит свыше 1 млн манатов на обустройство объектов в депо "Ходжасан"

ЗАО "Бакинский метрополитен" направит свыше 1 млн манатов на установку системы кондиционирования воздуха, окон и дверей в различных постройках электрического депо "Ходжасан" фиолетовой линии.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Бакметрополитен подписал соответствующие контракты с ООО "GSS.AZ" и ООО Almetcon" суммарной стоимостью 1 млн 38,716 тыс. манатов.

Контракт ООО "GSS.AZ" предусматривает установку системы кондиционирования воздуха в Мотовозном цеху, на подстанции B-DA-00, в вестибюле и технических помещениях электродепо "Ходжасан". Стоимость контракта - 428 тыс. 538,59 манатов.

Договор с ООО Almetcon" предусматривает закупку и монтаж окон и дверей из алюминиевого профиля и стеклопакета, фасадных витражей, перегородок, нержавеющих металлических дверей типа "М" и облицовку фасада композитным декоративным материалом строений в электрическом депо "Ходжасен". Стоимость договора составляет 610 тыс. 177,53 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕТРО, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]