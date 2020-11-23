В Минобороны РФ заявляют о соблюдении перемирия в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе продолжает соблюдаться, обстановку мониторят российские миротворцы на 23 наблюдательных постах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил Конашенков.

Он отметил, что российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение армянского населения Нагорного Карабаха.

По его словам, за сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 тыс. 334 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тыс. армян Нагорного Карабаха.

Конашенков добавил, что при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших.