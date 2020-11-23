Российские саперы приступили к разминированию в Карабахе

Россия перебросила в Нагорный Карабах специальную технику для разминирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - отметил также представитель ведомства.