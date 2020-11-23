В Малайзии ведущий мировой производитель медицинских перчаток закроет часть фабрик

Ведущий производитель медицинских перчаток, малайская компания Top Glove, закроет 28 фабрик из-за вспышки коронавируса среди сотрудников, сообщает издание Malay Mail.

"Сегодня министерство здравоохранения провело 5794 теста (среди сотрудников - ИФ), выявив 1889 случаев заражения", - сказал старший министр по вопросам безопасности Исмаил Сабри Яакоб.

Ранее правительство уже ввело в общежитиях для сотрудников фабрики в городе Кланг режим усиленного контроля за передвижением. Фабрики будут закрывать в несколько этапов, чтобы сотрудники могли пройти обследование.

С начала пандемии в Малайзии заразились 56,6 тыс. человек, еще 1884 человека умерли.