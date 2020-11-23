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Здравоохранение 23.11.2020 21:28

В Малайзии ведущий мировой производитель медицинских перчаток закроет часть фабрик

Ведущий производитель медицинских перчаток, малайская компания Top Glove, закроет 28 фабрик из-за вспышки коронавируса среди сотрудников, сообщает издание Malay Mail.

"Сегодня министерство здравоохранения провело 5794 теста (среди сотрудников - ИФ), выявив 1889 случаев заражения", - сказал старший министр по вопросам безопасности Исмаил Сабри Яакоб.

Ранее правительство уже ввело в общежитиях для сотрудников фабрики в городе Кланг режим усиленного контроля за передвижением. Фабрики будут закрывать в несколько этапов, чтобы сотрудники могли пройти обследование.

С начала пандемии в Малайзии заразились 56,6 тыс. человек, еще 1884 человека умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ФАБРИКИ, ПЕРЧАТКИ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]