Евросоюз начал закупку роботов для дезинфекции больниц

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о начале закупки 200 дезинфицирующих роботов, которые будут предоставлены больницам во всем Европейском союзе.

"Больницы большинства государств-членов заявили о потребности и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут и, таким образом, помогают предотвратить и уменьшить распространение вируса", - сообщается в коммюнике ЕК.

"Процесс контролируется оператором, который будет находиться за пределами дезинфицируемого помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолетового излучения", - объясняют в Брюсселе.

Ожидается, что эти роботы будут поставлены в ближайшие недели.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила: "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 дезинфицирующих роботов, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать дезинфицировать палаты пациентов".