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Регион 23.11.2020 23:07

В МИД Грузии называют критически важной декабрьскую встречу сопредседателей женевских дискуссий

В Тбилиси надеются, что запланированный на декабрь 51-й раунд международных женевских дискуссий по Закавказью не будет отложен, как это произошло в октябре.

Как сообщает грузинский МИД, на встрече в понедельник с сопредседателями женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия назвал "критически важным" проведение переговоров в декабре.

По информации МИД, грузинская сторона также сделала акцент на необходимости возобновления без всяких условий встреч с представителями Сухуми в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]