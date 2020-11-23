В МИД Грузии называют критически важной декабрьскую встречу сопредседателей женевских дискуссий

В Тбилиси надеются, что запланированный на декабрь 51-й раунд международных женевских дискуссий по Закавказью не будет отложен, как это произошло в октябре.

Как сообщает грузинский МИД, на встрече в понедельник с сопредседателями женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия назвал "критически важным" проведение переговоров в декабре.

По информации МИД, грузинская сторона также сделала акцент на необходимости возобновления без всяких условий встреч с представителями Сухуми в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).