Государственная Дума приняла к рассмотрению законопроект (1057340-7) в продолжение норм обновленной Конституции, по которым действующий президент РФ может вновь баллотироваться на этот пост.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, нижняя палата планирует обсудить инициативу в первом чтении 23 декабря.
Законопроект был внесен 17 ноября сенатором Андреем Клишасом, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета по регламенту Ольгой Савастьяновой.
Помимо уточнения положений, связанных с ограничением на замещение должности президента, в законопроекте также отражены требования о постоянном проживании в РФ не менее 25 лет и об отсутствии иностранного гражданства у кандидата в президенты РФ, постоянном проживании в России кандидата в депутаты Госдумы и о возрастном цензе в 30 лет для главы Центризбиркома.
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