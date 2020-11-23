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Дальнее зарубежье 23.11.2020 21:50

Первое чтение законопроекта об "обнулении" сроков действующего президента может состояться 23 декабря

Государственная Дума приняла к рассмотрению законопроект (1057340-7) в продолжение норм обновленной Конституции, по которым действующий президент РФ может вновь баллотироваться на этот пост.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, нижняя палата планирует обсудить инициативу в первом чтении 23 декабря.

Законопроект был внесен 17 ноября сенатором Андреем Клишасом, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета по регламенту Ольгой Савастьяновой.

Помимо уточнения положений, связанных с ограничением на замещение должности президента, в законопроекте также отражены требования о постоянном проживании в РФ не менее 25 лет и об отсутствии иностранного гражданства у кандидата в президенты РФ, постоянном проживании в России кандидата в депутаты Госдумы и о возрастном цензе в 30 лет для главы Центризбиркома.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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