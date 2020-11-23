Еще один министр из команды Пашиняна сменился в Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.
Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Другим указом президента на должность министра назначен Ваграм Думанян, до этого занимавший должность декана факультета информатики и прикладной математики Ереванского госуниверситета.
Ранее Арутюнян неоднократно оказывался в центре общественной критики. Арутюнян является членом команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Был назначен министром в 2018 году после смены власти в Армении, является членом правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор". До этого работал в Хельсинкской ассоциации прав человека, является членом антикоррупционной организации Transparency International, основателем гражданской инициативы "Мы против иноязычных школ".
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