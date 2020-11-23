Дагестанский полковник Исаев арестован по обвинению в причастности к теракту в московском метро в 2010 году

Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в пособничестве террористам, устроившим в 2010 году взрывы в московском метро.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Исаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Принимая решение, суд пришел к выводу о невозможности избрания в отношении задержанного более мягкой меры пресечения.

О задержании Исаева ранее сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" по территории республики Дагестан, "а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта".

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Также, по данным следствия, являясь участником "Имарат Кавказ", в 2009-2010 годах, Исаев, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения, бандитизме, теракте.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Накануне о задержании Исаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, перед задержанием, в доме и на рабочем месте Исаевы силовики провели обыски. Были изъяты различные документы.

Собеседник агентства добавил, что полковника Исаева также подозревают в организации убийства.