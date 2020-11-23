Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.0223 GBR   2.2637 TRY   0.2223

Цена на нефть

19.11 $/bbl   WTI 41.74 -0.08 Brent 44.20 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.11.2020 20:03

Дагестанский полковник Исаев арестован по обвинению в причастности к теракту в московском метро в 2010 году

Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в пособничестве террористам, устроившим в 2010 году взрывы в московском метро.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Исаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 января", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Принимая решение, суд пришел к выводу о невозможности избрания в отношении задержанного более мягкой меры пресечения.

О задержании Исаева ранее сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества "Имарат Кавказ" по территории республики Дагестан, "а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта".

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Также, по данным следствия, являясь участником "Имарат Кавказ", в 2009-2010 годах, Исаев, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований".

Исаеву предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения, бандитизме, теракте.

Утром 29 марта 2010 года в столичном метрополитене сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Накануне о задержании Исаева сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, перед задержанием, в доме и на рабочем месте Исаевы силовики провели обыски. Были изъяты различные документы.

Собеседник агентства добавил, что полковника Исаева также подозревают в организации убийства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, АРЕСТ


Похожие новости


80 граждан Азербайджана арестованы на 10 суток после беспорядков в Дагестане Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков Десять граждан Азербайджана задержаны после беспорядков в Дагестане, возбуждено уголовное дело Свыше 150 граждан Азербайджана вернутся во вторник из Дагестана на родину Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане Семеро сотрудников МВД пострадали в беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане - СКР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]