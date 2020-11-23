Турция вызвала послов ЕС, ФРГ и Италии из-за обысков на судне в Средиземноморье

Послы ЕС, Германии и Италии были вызваны в понедельник в МИД Турции в связи с инцидентом с турецким судном в Средиземном море, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Судно с грузом гуманитарной помощи для Ливии помощи было перехвачено германским фрегатом, участвующим в операции ЕС "Ирини", на нем был проведен обыск.

"Операция "Ирини" - это операция, которая направлена на то, чтобы наказать законное ливийское правительство. Они не проверяют поставки оружия путчисту Халифе Хафтару, а занимаются произволом", - цитирует газета слова пресс-секретаря турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Ранее сообщалось, что немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, совершил перехват турецкого сухогруза с гуманитарной помощью для Ливии.

По утверждениям турецкой стороны, задержание было незаконным.